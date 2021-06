In der zurückliegenden Woche kam es an den internationalen Aktienmärkten zu weiteren Kursanstiegen, in deren Folge der MSCI WORLD (Euro)-Index um weiter + 0,75 % zulegte. Beflügelt von weiter zunehmend verbesserten Konjunkturdaten und Unternehmensergebnissen, wie auch einer zuletzt wieder weichenden Inflations- und Leitzinserhöhungsskepsis in den USA (die Rendite 10jähriger öffentlicher US-Anleihen stagnierte in der letzten Woche bei 1,63 %) tastete sich der MSCI World (Euro)-Index in der letzten Woche somit erneut an den Ende Oktober 2017 etablierten ...

