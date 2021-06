DGAP-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresbericht

Pressemitteilung clearvise AG erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2020 Deutliche Umsatzsteigerung um 10,2 % auf 36,5 Mio. Euro

Konzern-EBITDA auf 27,3 Mio. Euro erhöht

Vergütete Stromerträge von knapp 426 GWh erzielt

Strategische Neupositionierung soll zukünftiges Wachstum sichern

Ordentliche Hauptversammlung auf 27. Juli 2021 verschoben Wiesbaden, 9. Juni 2021 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht und damit die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt. Demnach konnte clearvise von leicht überdurchschnittlichen Windverhältnissen profitieren, die zu hohen Stromerträgen führten. Unterstützt von einer guten technischen Verfügbarkeit von 98% verzeichnete clearvise im Jahr 2020 eine Stromproduktion von insgesamt knapp 426 GWh nach 385,2 GWh im Vorjahr. Die ursprünglichen Erwartungen von 405 GWh für das Jahr 2020 konnte clearvise somit um 5,2% übertreffen. Durch die verbesserte Stromproduktion erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr der Konzernumsatz um 10,2% auf 36,5 Mio. Euro (Vorjahr: 33,1 Mio. Euro). Gleichzeitig stieg das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2020 auf 27,3 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro). clearvise konnte somit ihren profitablen Wachstumskurs der letzten Jahre auch in 2020 erfolgreich fortsetzen. Die weitere Verbesserung der Finanzsituation zeigt sich derweil darin, dass die Eigenkapitalquote des Konzerns zum 31. Dezember 2020 mit 20,6% über dem Vorjahresstichtag lag (Vorjahr: 18,4%). Petra Leue-Bahns, Vorständin der clearvise AG, kommentiert: "Das Jahr 2020 war ein wegweisendes für die clearvise. Wir haben das Unternehmen personell, organisatorisch und strategisch neu aufgestellt. Damit haben wir wichtige Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum in der Zukunft geschaffen. Nach der Umfirmierung in clearvise sind wir nun als unabhängiger Stromproduzent auf dem Markt für erneuerbare Energien positioniert und verfügen über ein klares und auf die Anforderun-gen des Marktes ausgerichtetes Geschäftsmodell. Wir fokussieren uns auf Direktinvestitionen in die regenerative Stromerzeugung in Europa mit Schwerpunkt Wind-Onshore und Solar. Wir legen unser Augenmerk auf funktionierende Energiemärkte mit wachsendem Potential, wobei vor allem Projekte in der Größenordnung von 5 bis 50 MW für uns von besonderem Interesse sind." Nach der vollzogenen Neupositionierung hat die clearvise ihre Strategie im laufenden Geschäftsjahr 2021 konsequent umgesetzt und bereits die ersten Erfolge verzeichnet. Im wettbewerbsintensiven deutschen Markt konnte clearvise eine Pipeline von bis zu 16 Solarpark-Projekten der ALTUS AG mit einer geplanten Erzeugungskapazität von rund 80 MWp sichern. Insgesamt sieben Solarparks mit einer installierten Kapazität von rund 32 MWp wurden davon bereits erworben. Daneben hat clearvise den Erwerb des 12 MW Windparks "Le Champvoisin" des renommierten französischen Projektentwicklers RP Global erfolgreich vollzogen. "Mit diesen erfolgreichen Projektakquisitionen haben wir den Proof of Concept erbracht, dass wir mit der eingeschlagenen Strategie auf dem richtigen Weg sind. Es ist uns gelungen, unser Erzeugungsportfolio erfolgreich in den Bereich Solar-PV zu diversifizieren. Strategisch werden wir uns weiter darauf konzentrieren, das Portfolio durch den Ausbau der PV-Kapazitäten unabhängiger von volatileren Windverhältnissen zu machen und dahingehend den Markt kontinuierlich sondieren", so Manuel Sieth, Kaufmännischer Leiter der clearvise AG. Je nach Windverhältnissen erwartet clearvise, dass das Bestandsportfolio im Jahr 2021 zwischen 389.000 und 415.000 MWh Strom produzieren wird. Im Fall eines durchschnittlichen Windjahres rechnet clearvise im Geschäftsjahr 2021 mit einer Stromproduktion von rund 400.000 MWh sowie daraus resultierend mit einem Konzernumsatz von 37,1 Mio. Euro bei einem Konzern-EBITDA von 26,2 Mio. Euro. Die ursprünglich für den 22. Juli 2021 angesetzte ordentliche Hauptversammlung wird auf den 27. Juli 2021 verschoben. Grund hierfür ist die technische Verfügbarkeit von Dienstleistern, da die Hauptversammlung 2021 pandemiebedingt erneut in virtueller Form stattfinden wird. Der Geschäftsbericht 2020 und der aktualisierte Finanzkalender stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.buergerwindaktie.de/ zur Einsicht zur Verfügung.

Über clearvise



Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Portfolio mit einer installierten bzw. Teils in Bau befindlichen Kapazität von rund 193 MW aus 16 Windparks und 4 Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Dabei profitiert clearvise im Megawatt-gewichteten Durchschnitt noch mehr als neun Jahre lang von festen Einspeisevergütungen und verfügt damit in einem sich wandelnden Energiemarkt über eine sichere Erlösquelle. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Hamburg sowie der Börse München gehandelt. Kontakt Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 - 205855-23

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

