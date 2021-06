Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So oder so ähnlich lautet ein altes Sprichwort, das mir, gerade wenn es um die Börse geht, immer wieder einmal in den Sinn kommt. Und seien wir einmal ehrlich. Wer hatte letztes Jahr im März nicht schon mächtig die Angst im Nacken sitzen, als die Kurse aufgrund der Coronakrise mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefe rauschten. Ich wage zu behaupten, dass damals wohl kaum jemand davon ausgegangen ist, schon kurz danach gleich wieder steil emporkletternde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...