Welche Themen sind am Mittwochgmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: VW will bei Elektroautos seiner ID-Reihe ab kommenden Jahr digitale Zusatzdienste verkaufen, Scaleable Capital habe bei Investoren 180 Millionen Dollar eingesammelt und Chinas Produzenten haben ihre Preise im Mai so kräftig angehoben wie seit zwölf Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...