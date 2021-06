Eine ruhige Wochenmitte kann im DAX erwartet werden. Dabei steht vor allem die EZB-Sitzung am Donnerstag im Fokus der Marktteilnehmer.Die Volatilität entweicht aus dem Aktienmarkt. Der DAX wartet auf einen EZB-Impuls. Bleibt es damit am Mittwoch ebenso ruhig? Die Eröffnung am Dienstag erinnerte an den Wochenstart. Eine ähnliche Eröffnung und zunächst nachgebende Kurse waren der Mix, den Börsianer ...

