CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument SE0015960711 ACRINOVA AB B EM. 05/2021 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021The instrument SE0015960711 ACRINOVA AB B EM. 05/2021 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument 2AU US21074G1013 CONTACT GOLD CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021The instrument 2AU US21074G1013 CONTACT GOLD CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 99W AU0000084477 99 TECHNOLOGY LTD. CDI 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument 99W AU0000084477 99 TECHNOLOGY LTD. CDI 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 1BA US8723071036 TCF FINL CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument 1BA US8723071036 TCF FINL CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 9HBA CA31189E1079 FASTTASK TECHNOLOGIES I. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument 9HBA CA31189E1079 FASTTASK TECHNOLOGIES I. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument WY52 US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument WY52 US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument WTT AU000000MEY0 MARENICA ENERGY LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument WTT AU000000MEY0 MARENICA ENERGY LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument ODDB JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument ODDB JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.06.2021:Das Instrument BMG375851091 GASLOG LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021The instrument BMG375851091 GASLOG LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 75A GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument 75A GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 33S FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument 33S FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument N4S NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2021The instrument N4S NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.06.2021 and ex capital adjustment on 10.06.2021