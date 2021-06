The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2021ISIN NameXS1629687697 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTNXS1430445210 CSCEC FI.KY II 16/21XS1431302741 KONINK.BAM GP 16/21 CVDE000HLB5D14 LB.HESS.-THR.IS.07B/2017AU000QT40341 QUEENSLD TREA. CORP. 2021CA96115ZAD48 WESTON GEORGE 2032XS1815279606 KOMMUNALBK 18/21 MTN REGSDE000LB1M0K3 LBBW NK-STUFENZINS 17/21XS1152338072 MERCK KGAA SUB.ANL.14/74DE000HVB2M98 UC-HVB USD 21 LIBORIT0004720436 MEDIOBCA 11/21 FLRXS1077631635 STAND.CHAR. 14/21 MTNCA96115ZAE21 WESTON GEORGE 2033CH0130104125 BQUE CANT. FRIBOURG 11-21DE000A1MA6E7 SAARLAND LSA.R.1 14/21BE0002216829 WAREH. DE PAUW 14-21XS0432830734 BARC 09/21 MTN REGSDE000NLB0397 NORDLB 2 PH.BD. 09/19XS1434160971 AIRBUS 16/21 ZO CVDE000NLB0389 NORDLB 5 PH.BD. 08/19XS1432416029 CBQ FINANCE 16/21 MTN