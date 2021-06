The following instruments on XETRA do have their first trading 09.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.06.2021Aktien1 NO0010864036 Elop AS2 CA05476A1012 Ayurcann Holdings Corp.3 CA36468X1069 GameOn Entertainment Technologies Inc.4 CA48301H1073 Kainantu Resources Ltd.5 CA48344X1015 Kalo Gold Holdings Corp.6 CA65500R1082 Nobel29 Resources Corp.7 CA8851491040 Thor Explorations Ltd.8 CA38150N1078 Goldshore Resources Inc.9 CA9411881043 Water Ways Technologies Inc.Anleihen1 US097751BV25 Bombardier Inc.2 US097751BT78 Bombardier Inc.3 XS2348591707 The Pakistan Water and Power Development Authority4 DE000A3E5K24 Deutsche Pfandbriefbank AG5 DE000A3E5K32 Deutsche Pfandbriefbank AG6 XS2352315571 JPMorgan Chase Bank N.A.7 XS2353057123 Asian Development Bank8 NZEIBDT006C7 European Investment Bank (EIB)9 US91282CCG42 United States of America10 DE000LB2V6D3 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BE50 Landesbank Baden-Württemberg12 US010392FV52 Alabama Power Co.13 US059165EN63 Baltimore Gas & Electric Co.14 CH1115424702 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]15 US26441CBL81 Duke Energy Corp.16 BE0002803840 Fluvius System Operator17 US37045XDK90 General Motors Financial Co. Inc.18 XS2345344167 Kommuninvest i Sverige AB19 XS2351166421 Lloyds Banking Group PLC20 USH7220NAN06 UBS AG [London Branch]21 AU3SG0002512 Australian Capital Territory22 US26441CBM64 Duke Energy Corp.23 DE000A3E5TN9 Gröner Group GmbH24 XS2345988211 Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]25 XS2351465179 Jet2 PLC26 XS2089155761 SD International Sukuk II Ltd.27 FR0014003YN1 Agence Française de Développement28 XS2170323427 Barclays Bank Ireland PLC29 US37045XDL73 General Motors Financial Co. Inc.30 DE000HLB23F6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB23E9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 XS2182120183 Municipality Finance PLC33 DE000A3KSGM5 TRATON Finance Luxembourg S.A.