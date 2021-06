Der US-Flugzeughersteller hat seine Auftragsbilanz im vergangenen Monat kräftig gesteigert. So erhielt BOEING im Mai insgesamt Bestellungen für 73 Flugzeuge, davon entfiel mit 61 der Großteil auf Max-Modelle. Unter Berücksichtigung von Stornierungen und Umbuchungen holte BOEING im vergangenen Monat 20 neue Aufträge rein. Damit schaffte der US-Konzern im vierten Monat in Folge ein positives Nettoergebnis und schnitt besser ab als der europäische Erzrivale AIRBUS, der im Mai unter dem Strich nur vier Neubestellungen verbuchte. Bei den Auslieferungen lag Airbus indes deutlich vorne.



