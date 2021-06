Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) hat nach vorläufigen Zahlen mit einem operativen EBIT von rund 1,6 Mio. Euro die Erwartungen deutlich übertroffen, muss jedoch im Segment Automotive Electronics eine Korrektur in Höhe von 3,5 Mio. Euro vornehmen. Genau das ist es, was den Aktionären in der Vergangenheit öfters "böse aufgestossen" ist: Gute Nachrichten positive Ausblicke und dann ein kräftiges "Aber". Hier operativ unstrittige Erfolge und dann eine Abschreibung, die höher als der gesamte erzielte Gewinn ist. Heute gibt es nun endlich mal eine eindeutig positive Nachricht. Schweizer Autovermieter ...

