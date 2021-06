DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Mai mit dem höchsten Tempo seit knapp 13 Jahren gestiegen. Der Erzeugerpreisindex legte um 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Im April war der Index um 6,8 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Anstieg um 8,6 Prozent gerechnet. Es war das stärkste Wachstum seit September 2008. Im Vergleich zum April stieg der Index im Mai um 1,6 Prozent. In den ersten fünf Monaten legte er im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent zu. Der Anstieg der Verbraucherpreise hielt sich im Mai dank der gesunkenen Nahrungsmittelpreise in Grenzen. Der Verbraucherpreisindex kletterte um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach 0,9 Prozent im April. Hier hatten die Ökonomen mit 1,5 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise um 0,2 Prozent zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.227,00 +0,01% Nasdaq-100-Indikation 13.812,50 +0,02% Nikkei-225 28.878,61 -0,29% Hang-Seng-Index 28.713,91 -0,23% Kospi 3.223,06 -0,76% Shanghai-Composite 3.587,63 +0,21% S&P/ASX 200 7.286,30 -0,09%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Börsianer sprechen von Gewinnmitnahmen und einem richtungslosen Geschäft. Im Fokus steht die globale Inflationsentwicklung, insbesondere jene in den USA. Weil eine hohe Inflation einhergeht mit Spekulationen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken, dürften sich einige Akteure an den Börsen aktuell etwas zurückhalten mit Neuengagements. Dafür sprechen auch die in der Nacht veröffentlichten chinesischen Erzeugerpreise. Sie sind im Mai stärker gestiegen als erwartet und zudem so stark wie seit 13 Jahren nicht. Allerdings legten die Verbraucherpreise zugleich nicht so stark zu, wie Ökonomen erwartet hatten. Brickworks legen in Sydney um 11 Prozent zu, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse seiner Baustofftochter und im Immobiliengeschäft in Aussicht gestellt hat. Probleme gibt es weiter mit der Kursfindung von Eisai, nachdem schon am Dienstag wegen des Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage nach der Aktie nur eine Taxe zum Handelsende zugelassen worden war. Hintergrund ist, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem von Eisai mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament die Zulassung erteilt hat.

US-NACHBÖRSE

Uipath sackten um 7,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen erstmals seit seinem Börsengang im April Geschäftszahlen veröffentlich hatte. Der Robotic-Automatisierer übertraf dabei die Prognosen der Analysten, kündigte aber auch eine teilweise frühere Aufhebung der Haltefrist für seine Aktien an. ABM Industries stiegen um 0,9 Prozent. Das auf Gebäudedienstleistungen wie Reinigung spezialisierte Unternehmen hatte in seinem zweiten Quartal im Zuge der Wiederöffnung vieler Büros wieder schwarze Zahlen geschrieben. Ebenfalls nach Präsentation von Quartalszahlen gab die Aktie des Obst- und Gemüsevermarkters Limoneira um 1,3 Prozent nach, Comtech Telecommunications büßten 6,6 Prozent und Calavo Growers 3,2 Prozent ein. American Software gingen dagegen zuletzt 0,4 Prozent höher um.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.599,82 -0,09 -30,42 13,05 S&P-500 4.227,26 0,02 0,74 12,54 Nasdaq-Comp. 13.924,91 0,31 43,19 8,04 Nasdaq-100 13.810,86 0,06 7,97 7,16 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 939 Mio 887 Mio Gewinner 2.112 1.880 Verlierer 1.190 1.445 unverändert 171 147

Behauptet - Die Marktbewegungen hätten sich zuletzt wegen der schwindenden Inflationsängste zwar wieder normalisiert, doch stehe das Thema Inflation weiter im Fokus, hieß es. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht. Für Marvell Technology ging es um 5,1 Prozent nach oben. Dank eines starken Umsatzwachstums konnte der Chiphersteller im ersten Quartal den Verlust eingrenzen. Stitch Fix sprangen um 14,1 Prozent nach oben. Nach einem Umsatzplus von 44 Prozent im dritten Quartal des Fiskaljahres verringerte sich das Ergebnisminus auf rund 19 von 34 Millionen Dollar. Southwest Airlines gewannen 1,1 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft ermutigende Verkehrszahlen für Mai veröffentlichte und sich optimistisch zeigte. Navistar (+0,1%) kehrte mit erhöhter Produktion im zweiten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurück. Die Fertigung stieg dennoch wegen mangelnder Versorgung mit Bauteilen nicht so deutlich wie erwartet. Die Tesla-Aktie gab 0,3 Prozent nach, nach dem Weggang eine langjährigen Managers.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,2 0,16 2,8 5 Jahre 0,76 -3,2 0,80 40,4 7 Jahre 1,21 -3,2 1,24 56,0 10 Jahre 1,54 -3,5 1,57 61,9 30 Jahre 2,22 -3,5 2,25 56,8

Am Anleihemarkt sank die Rendite 10-jähriger Papiere nach der moderaten Gegenbewegung zu Wochenbeginn wieder und zwar deutlicher um 3,5 Basispunkte auf 1,54 Prozent. Hintergrund sind nachlassende Inflationssorgen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:21 % YTD EUR/USD 1,2176 +0,0% 1,2173 1,2168 -0,3% EUR/JPY 133,31 +0,0% 133,29 133,21 +5,7% EUR/GBP 0,8603 +0,0% 0,8603 0,8607 -3,7% GBP/USD 1,4154 +0,0% 1,4151 1,4139 +3,5% USD/JPY 109,49 +0,0% 109,49 109,47 +6,1% USD/KRW 1115,71 -0,2% 1117,90 1114,46 +2,8% USD/CNY 6,3959 -0,1% 6,4005 6,3935 -2,0% USD/CNH 6,3952 -0,1% 6,3994 6,3909 -1,7% USD/HKD 7,7594 -0,0% 7,7598 7,7587 +0,1% AUD/USD 0,7739 -0,0% 0,7742 0,7744 +0,5% NZD/USD 0,7200 +0,1% 0,7196 0,7211 +0,2% Bitcoin BTC/USD 33.464,00 -0,2% 33.519,75 32.836,00 +15,2%

Der Dollar holte die Vortagesverluste weitgehend wieder auf. Der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu. Dagegen stand der Bitcoin wieder einmal unter Druck. Der Kurs fiel von gut 34.100 Dollar am Vorabend auf 32.796. Im Hoch hatte er am Montag noch über 36.800 Dollar gekostet. Am Markt mache man sich Sorgen um eine schärfere Regulierung des Handels mit Kryptowährungen in China, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,44 70,05 +0,6% 0,39 +45,2% Brent/ICE 72,60 72,22 +0,5% 0,38 +41,6%

Die Ölpreise legten um bis zu 1,5 Prozent zu, nachdem die US Energy Information Administration (EIA) in ihrem Monatsbericht ihre Prognosen für die Ölpreise 2021 angehoben hatte. Am Donnerstag und Freitag folgen noch die Monatsberichte der Opec und der IEA. Im asiatischen Geschäft am Mittwoch steigen die Preise weiter, nachdem ein US-Branchenverband am späten Vorabend gesunkene wöchentliche US-Ölvorräte berichtet hatte. .

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.892,76 1.893,70 -0,0% -0,94 -0,3% Silber (Spot) 27,59 27,68 -0,3% -0,09 +4,5% Platin (Spot) 1.163,55 1.165,38 -0,2% -1,83 +8,7% Kupfer-Future 4,51 4,56 -0,9% -0,04 +28,0%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar leicht nach.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die USA haben ihre Corona-bedingten Reisewarnungen für zahlreiche Länder gelockert. Unter anderem für Deutschland gilt die höchste Warnstufe nicht mehr. Auch die Reiseempfehlungen für Frankreich, Griechenland, Mexiko, Kanada und das Olympia-Gastgeberland Japan wurden angepasst.

HANDEL EU/USA

Die EU will den Streit mit den USA um gegenseitige Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium rasch beilegen. Beide Seiten "verpflichten sich, darauf hinzuarbeiten, dass vor dem 1. Dezember 2021 alle Sonder- und Strafzölle (...) aufgehoben werden", heißt es im Entwurf für eine gemeinsame Erklärung.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das südkoreanische BIP im ersten Quartal ist zum Vorjahr auf ein Plus von 1,9 Prozent nach zunächst 1,8 rozent nach oben revidiert worden.

POLITIK USA

Der US-Senat hat ein riesiges Investitionsprogramm in den Bereichen Forschung und Technologie beschlossen. Die Senatoren stimmten parteiübergreifend für das Maßnahmenpaket im Umfang von 170 Milliarden Dollar, das die US-Wirtschaft im Wettbewerb mit China stärken soll. Es zielt unter anderem darauf ab, die Produktion von Halbleitern in den USA und die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

POLITIK USA

