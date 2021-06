Der Anbieter von Plattformen für Software-Entwickler hatte mit dem Börsengang überzeugt, stieß gestern aber trotz guter Quartalszahlen an seine Grenzen. Der Umsatz des ersten Geschäftsquartals lag bei 186 Mio. $, rund 65 % höher als vor zwölf Monaten. Die Analysten hatten 0,05 $ Verlust je Aktie angesetzt, es wurden aber + 0,02 $. Im laufenden Geschäftsjahr will UIPATH 850 bis 855 Mio. $ wiederkehrende Erlöse erzielen. Weil der Börsenwert 44-fach darüber liegt, wurde der weitere Ausblick auf das Gesamtjahr gestern zur Nervenprobe. Vom Management hieß es, man werde weiterhin in Wachstum investieren, sprich: Man stellt die Anleger auf weitere Verluste ein. Die Aktie von UIPATH war im April zu 56 $ herausgekommen und stand in der Spitze knapp unter 88 $. Ein Kursverlust nach Börsenschluss von 7,2 % auf inoffizielle 70,50 $ lädt jetzt nicht zum Einstieg ein.



