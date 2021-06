Anleger sehen Potenzial in zyklischen Werten, Aktien aus Europa und Japan. Goldminenbetreiber und Ölproduzenten sind ebenfalls gesucht. Bei den Zinsprodukten ziehen Euro-Unternehmensanleihen und chinesische Staatspapiere. 8. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Günstiger bewertete Value-Aktien befinden auf der Überholspur und machen weiter Boden zu Wachstumswerten gut. Am Beispiel der Entwicklungen des MSCI World Growth und MSCI World Value wird laut Hubert Heuclin von der BNP Paribas die Outperformance ...

