Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch knapp behauptet in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte gegen 8.30 Uhr ein kleines Minus von 0,05 Prozent.Auch an andere Börsen werden zum Start keine größeren Bewegungen erwartet. Viele Anleger dürften derzeit die EZB-Ratssitzung am Donnerstag abwarten, schreiben die Analysten der Helaba.

Den vollständigen Artikel lesen ...