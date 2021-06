Der Umsatz stieg von 51,1 Mio. auf 55,1 Mio. Euro, das Jahresergebnis von 8,6 Mio. auf 9,7 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde von 11,7 Mio. auf 13,9 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich in dem am 31. März 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr von 16,8 Mio. auf 19,6 Mio. Euro. Der Cash Flow ...

