9. Juni 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FRA: 9CW1), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, gibt ein Update zu mehreren spannenden Initiativen, an denen das Unternehmen in 2021 arbeitet, um das Geschäft weiter auszubauen.

Expansion:

Das Unternehmen prüft weiterhin Expansionsmöglichkeiten, sowohl im Inland als auch international. Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt, dass der Lebensmittelhandel wieder als grundlegende Dienstleistung in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist, und Vermieter und Bauunternehmer aktiv Lebensmittelgeschäfte als Mieter suchen, insbesondere im Bereich Gesundheit und Wellness, um neue Immobilien oder Leerstände zu vermarkten. Wir freuen uns, dass wir für diese Art von Projekten ausgewählt wurden, die zu potentiellen zukünftigen Markenexpansionsmöglichkeiten in bestehenden oder neuen Gebieten führen können.

Online-Verkauf:

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass die erste Einführung des Online-Verkaufs mit Instacart bei den Kunden gut angekommen ist. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung mit Instacart, Nordamerikas größter Online-Lieferplattform, für die Online-Bestellungen und -Lieferung von Lebensmitteln von allen Einzelhandelsstandorten von Organic Garage unterzeichnet hat. Die Vereinbarung vergrößert den Online-Lieferservicebereich des Unternehmens erheblich und verstärkt eine Online-Verkaufsstrategie, die im Januar 2020 eingeführt wurde und seit ihrer Einführung ein stetiges Wachstum aufweist. Das größere Versorgungsgebiet umfasst mehr als 2,11 Millionen Haushalte und wird es Organic Garage ermöglichen an Kunden in neuen Märkten wie Mississauga, Milton, Brampton, Newmarket, Scarborough und Pickering zu verkaufen, um nur einige zu nennen.

Hand-Picked-Partners-Programm:

Nach der erfolgreichen Einführung des Cheese Boutique Hand-Picked-Partner-Programms in seinem Junction-Standort im Mai arbeitet das Unternehmen daran, den Kiosk im Laufe des Jahres 2021 auch an seinen anderen Standorten einzuführen. Organic Garage arbeitet an weiteren Kioskprogrammen in den Kategorien Fleischspezialitäten, Spezialitätenbäckerei, Blumen & Pflanzen und Fertiggerichte, um auf den gut angenommenen Markteinführungen von Tori's Bakeshop und Cheese Boutique aufzubauen und sein Kernangebot an Lebensmitteln zu ergänzen und das Einkaufserlebnis für seine Kunden zu verbessern.

Future of Cheese:

Future of Cheese, unser neu erworbenes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, hat seit der Akquisition bedeutende Fortschritte gemacht, indem es kommerzielle Produktionspartnerschaften mit der branchenführenden Flamaglo Foods Ltd sowie mit der in Toronto ansässigen Großküche des Unternehmens eingegangen ist, wo das FoC-Team aktiv an der Fertigstellung kommerzieller Chargenformulierungen für die ersten SKUs arbeitet, deren Markteinführung für diesen Sommer angedacht ist. Das aktualisierte Branding auf allen Plattformen ist fertiggestellt und weitere Updates einschließlich endgültiger Renderings werden in den kommenden Wochen öffentlich präsentiert.

Die mit freudiger Spannung erwartete TV-Sendung "Cheese: A Love Story" von Afrim Pristine, Mitbegründer und Maître Fromager von Future of Cheese, hat heute, am 9. Juni um 20:00 Uhr EDT, ihre Premiere auf der Food Network.

Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse:

Das Unternehmen veranstaltete am 2. Juni 2021 einen Webcast und eine Telefonkonferenz, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 zu erörtern. Der Webcast und eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz können auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik "Investors" abgerufen werden.

Einzelheiten zur Aufzeichnung der Telefonkonferenz

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz kann bis zum 5. Juli 2021 um 12 Uhr ET über die folgenden Einwahlnummern abgerufen werden:

Toronto: (+1) 416-764-8691 Englisch

Montreal: (+1) 438-798-3291 Französisch

Gebührenfrei - Nordamerika: (+1) 877-674-6060 Englisch

Passwort für die Aufzeichnung: 032246#

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, meinte: "Ich freue mich darauf, den Erfolg der Initiativen, die wir im Jahr 2021 gestartet haben, fortzusetzen. Die Weiterentwicklung und das Wachstum des Hand-Picked-Partners-Programms wird uns dabei helfen, unser Angebot für die Kunden auszuweiten und ihnen noch mehr Gründe zu geben, bei Organic Garage einzukaufen, indem wir auf unser bereits einzigartiges Einkaufserlebnis und unser Wertversprechen aufbauen. Dies wird uns dabei helfen, die Expansionsmöglichkeiten auf dem Markt zu prüfen und mit einer umsichtigen und finanzwirtschaftlich bewussten Herangehensweise die Möglichkeiten zum Ausbau von Standorten für Organic Garage sorgfältig zu prüfen. Dieser Expansionsansatz, in Kombination mit unserer kürzlich angekündigten Partnerschaft mit Instacart, wird es uns ermöglichen, immer mehr Teile des Marktes in Ontario zu bedienen, entweder durch den tatsächlichen Einkauf in unseren Geschäften oder durch Online-Bestellungen für die Lieferung nach Hause."

Über Future of Cheese

Die Future of Cheese Company ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft des Käses (Future of Cheese) ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. "prognostizieren", "erreichen", "könnten", "glauben", "planen", "beabsichtigen", "Ziel", "laufend", "durchgehend", "schätzen", "Ausblick", "erwarten", "können", "werden", "Projekt", "sollten" oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen - nachfolgenden oder anderweitigen - Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58877Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58877&tr=1



