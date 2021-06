Magdeburg (ots) - Die Piratenpartei in Sachsen-Anhalt ist bei der Landtagswahl am 6. Juni 2021 angetreten und konnte im Wahlkampf mehrere tausend Stimmen für sich gewinnen. Im Vorfeld zur Bundestagswahl ist es den PIRATEN damit gelungen, nach zehn Jahren Pause wieder einen ersten Achtungserfolg zu erringen."Wir wollten vor allem zeigen, dass es die Piraten noch gibt in Sachsen-Anhalt und das haben wir geschafft." kommentiert die Landesvorsitzende Sophie Bendix das Wahlergebnis. "Nun lassen wir nicht locker und kämpfen weiter für digitale Bürgerrechte, Überwachungsstopp und direkte Demokratie"."Das Gros der Wählerinnen und Wähler wollte wohl eine taktische Entscheidung treffen, um Schlimmeres von unserem Bundesland abzuwenden", ergänzt Landesvize Denis Rothhardt. "So blieben eben Inhalte auf der Strecke, die unserem Bundesland eine freiheitlichere, nachhaltigere und basisdemokratischere Zukunft ermöglichen könnten. Mit unseren Kampagnen konnten wir dennoch Themensignale setzen, auf denen wir nun im Bundestagswahlkampf aufbauen wollen."Die Piraten waren mit einer fünfköpfigen Landesliste ohne Direktkandidaten angetreten. Neben Plakaten, Flyern und Social Media - Kampagnen hatte der Landesverband auch einen TV- und Rundfunkspot platziert. Zentrale Forderungen im Wahlprogramm waren die Absenkung der Hürden und Zustimmungsquoren für Volks- und Bürgerentscheide, der Ausbau und die Erweiterung eines Lobbyregisters auf kommunaler und parlamentarischer Ebene, ein Stopp für Staatstrojaner sowie ein regional begrenztes bedingungsloses Grundeinkommen in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen des Landes.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Sachsen-Anhalt- Pressestelle -Große Klausstraße 1106108 Halle (Saale)E-Mail: presse@lsa-piraten.deWeb: https://lsa-piraten.de/Telefon: 0157 78799453Für die Zulassung zur Bundestagswahl benötigen wir Unterstützunghttps://www.piratenpartei.de/unterstuetzungsunterschriften/Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4936526