DJ Insolvenzverwaltung ist meist Chaos-Verwaltung - Fehlt Büroorganisation, fehlt auch Überblick bei Ein- und Ausgaben - OfficeFreund schützt vor Chaos

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts010/09.06.2021/09:10) - Man kann es drehen und wenden wie man will: 2021 und 2022 wird es in Deutschland einen neuen Rekord an Konkursen geben. Daran ist nicht immer der Corona-Lockdown schuld, sondern die Überforderung der Jungunternehmer, aber oft auch der alten KMU-Hasen.

"Insolvenzverwaltung bedeutet immer auch auch Chaos-Verwaltung. Und oft ist klar, warum das Schiff sinken musste. Kein Überblick in den Ein- und Ausgaben. Kein ordentliches Mahnwesen und oft auch noch Missmanagement in der Warenbeschaffung und in der Lagerhaltung", so ein bekannter Insolvenzverwalter über die Probleme seiner Klienten. Die Lösung sind effiziente und einfach zu bedienende Bürosoftware, die zu 100 Prozent den Büroalltag vereinfachen kann. Nicht umsonst nennt man eine der besten Lösungen in diesem Bereich "OfficeFreund", denn dazu wird die Software, ab dem Tag des Downloads.

OfficeFreund gibt es aktuell als Ein-Jahr-Gratis-Vollversion, damit sich Unternehmer von der Power dieser Bürosoftware überzeugen können. "Andere erlauben 30-Tage-Gratis-Testversion - wir bieten unseren Interessenten 365 Tage die 100 Prozent Vollversion zum Test, denn wir wissen, wie sehr OfficeFreund den Büroalltag erleichtern wird", so Entwickler und CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz. https://www.officefreund.de/

Von Einmann-Unternehmen bis KMU - OfficeFreund ist flexibel

Vom Kleinunternehmen bis hin zum mittelständischen Unternehmen, aber auch für Freiberufler und Handwerker ist die Bürosoftware perfekt. Sie vereint alle Funktionen vom Wareneinkauf über Angebotsstellung, Fakturierung bis zur Buchhaltung", verspricht Dipl. Ing. Arnold Spatz. Das Programm der Münchner Software-Firma Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH bildet alle Geschäftsprozesse genau maßgeschneidert auf das Unternehmen ab. So ist die Kundenverwaltung schnell und einfach zu bedienen. Ein Angebot lässt sich anschaulich zusammenstellen und an den Kunden übermitteln. Artikel - und Auftragsverwaltung sowie Rechnungen sind schnell erstellt. So bleiben alle wichtigen Punkte und Kosten in einem Unternehmen im Blick und man kann sich voll auf das Geschäft konzentrieren

Ein Jahr Vollversion von OfficeFreund GRATIS TESTEN und Vorteile zur Büro-Vereinfachung nutzen: * Vereinfachte Auftragsverwaltung: von Angebot bis Rechnung * Vereinfachte Eingangsrechnungsverwaltung * Vereinfachte Adressen-Verwaltung für (Kunden- Lieferanten-, Vertreteradressen, etc.) * Vereinfachte Produkt-Verwaltung * Vereinfachte Schriftverkehr Organisation (auch Serienbriefe und Werbepost) * Vereinfachtes Mahnwesen (offene Posten und automatisches Mahnwesen) * Vereinfachte Buchhaltung (von Kassenbuch bis zur Inventur) * Vereinfachte Auswertungen (Gesamtumätze, Artikel Renner+Penner Auswertung, etc.) * Vereinfachter Zahlungsverkehr (Zahlungsvordrucke - SEPA) * Vereinfachte Schnittstellen für Adress- und Artikeldaten Import aus EXCEL bzw. CSV-Dateien, etc. * Vereinfachte IDEA-Schnittstelle (für Steuerprüfung in Deutschland notwendig)

Von Marketing bis Mahnwesen - 100 Prozent OfficeFreund

Alle Abläufe im Unternehmen laufen nahezu automatisch und können von allen Mitarbeitern bearbeitet und eingesehen werden. Die Software erinnert an verschiedene Abläufe wie beispielsweise die rechtzeitige Rechnungs- oder Mahnungserstellung. Darüber hinaus können über das Programm auch für Messen oder zu besonderen Firmenevents, wie einem Tag der offenen Tür für ausgewählte Kunden individuelle Einladungskarten erstellt und verschickt werden. Der OfficeFreund ist übrigens eine moderne Weiterentwicklung des bewährten "WinOffice pro 5". Die neue Software ist absolut rechtssicher und mit den neuesten Gesetzesnormen konform.

Keine Angst vor dem Test: OfficeFreund gibt es als 30 Tage kostenlose Testversion, oder noch besser - in einem 100-Prozent-Gratis-Ein-Jahres-Test der Vollversion.

Weitere Informationen gibt's unter: https://www.officefreund.de

(Ende)

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210609010 ]

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2021 03:11 ET (07:11 GMT)