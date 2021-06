(shareribs.com) London 09.06. 2021 - Der Goldpreis notiert am Mittwoch knapp unter der Marke von 1.900 USD, während der US-Dollar sich kaum bewegt. Die Marktteilnehmer warten auf die nächsten Schritte der EZB und der US-Notenbank. Der Preisdruck an den Märkten nimmt weiter zu und ebnet damit das Feld für mögliche weitere Anstiege des Goldpreises. In China wurde heute mitgeteilt, dass die Produzentenpreise ...

