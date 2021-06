Tesla konnte die Auslieferungen seiner in China produzierten Elektroautos im Mai deutlich steigern, nachdem es im April einen überraschenden Rückgang gegeben hatte. Im Mai lieferte Tesla laut Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) insgesamt 33.463 Model 3 und Model Y aus der Gigafactory in Shanghai aus. Exakt 11.527 dieser Autos gingen in den Export, entsprechend lieferte Tesla im Mai 21.936 ...

