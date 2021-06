DEUTSCHE BANK

Die Aktien der Deutschen Bank befinden sich in einem monatelangen Aufwärtstrend. Aktuell sind die Aktien erneut unter den wichtigen 10er-EMA im Tageschart gerutscht und befinden sich damit im Long-Bereich. In der Regel laufen Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend im Bereich des 10er-EMA aus, bevor dann in einer neuen Aufwärtswelle ein neues Verlaufshoch markiert wird. Es bietet sich eine Long-Chance, sobald die Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...