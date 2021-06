Die Zeichnungsphase für die neue Unternehmensanleihe der Metalcorp Group S.A. hat begonnen. Bis zum 23. Juni 2021 haben Investoren die Möglichkeit, die fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KRAP3) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Mio. Euro zu zeichnen. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich zwischen 6,25 % und 6,75 % verzinst, der finale Kupon wird voraussichtlich am 25. Juni 2021 festgelegt. Neben dem öffentlichen Angebot startet heute auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der Metalcorp-Anleihe 2017/22. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group S.A., über die Geschäftsentwicklung und die neueste Anleihe-Emission der Metalcorp Group gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Leite, die Metalcorp Group emittiert am deutschen Kapitalmarkt eine Unternehmensanleihe mit einem stattlichen Volumen von 250 Mio. Euro. Dem Mittelstandssegment sind Sie damit kaum noch zuzuordnen. Ist Ihre Investorenbasis für ein solches Volumen breit und stark genug?

Carlos Leite: Ja, davon sind wir absolut überzeugt. Wir sind seit 2013 am Kapitalmarkt und haben zunächst eine Debütanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro erfolgreich begeben. Parallel zu unserem operativen Wachstum hat sich auch unsere Investorenbasis kontinuierlich weiterentwickelt sowie erweitert und umfasst nun auch viele internationale Kapitalanleger in ganz Europa. Dementsprechend konnten wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich die bestehenden zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 210 Mio. Euro im In- und Ausland platzieren.

Anleihen Finder: Erklären Sie uns zunächst doch noch einmal, wie und in welchen Bereichen die Unternehmensgruppe ihr Geld verdient?

Carlos Leite: Die Grundlage unseres nachhaltigen Erfolgs ist unser risikoaverses Back-to-Back-Geschäftsmodell, das nicht auf physischen Beständen, sondern auf Dienstleistungen basiert. Wir agieren dabei als weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien.

Anleihen Finder: Können Sie da konkreter werden. Welche Unternehmen gehören zur Metalcorp Group, was ist deren Haupttätigkeitsfeld und welchen Umsatzanteil generieren die einzelnen Beteiligungen an der Gesamtgruppe?

"Haben drei Produktlinien: Aluminium - Metalle/Konzentrate - Schüttgut/Eisen"

Carlos Leite: Aufgrund unserer gewachsenen Asset-Basis von sechs Produktionsstätten und zwei Minen haben wir unsere Betriebsstruktur nach ...

