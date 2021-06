Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Bank Stiftung unterstützt UNICEF bei der Durchführung der globalen Impfkampagne COVAX zur Bewältigung der Coronapandemie. 2021 sollen bis zu zwei Milliarden Covid-19-Impfstoffdosen weltweit verteilt werden. UNICEF koordiniert für 92 Länder, die zu den ärmsten weltweit gehören, die Beschaffung und Lieferung der Vakzine, stellt medizinische Hilfsgüter wie Spritzen, Test und Schutzausrüstung bereit und berät bei lokalen Impfkampagnen.Mit ihrer Förderung möchte die Deutsche Bank Stiftung Schwellen- und Entwicklungsländer dabei unterstützen, möglichst schnell Zugang zu Coronaimpfstoffen zu erhalten und damit die langfristigen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abzumildern.Viele Länder wie zum Beispiel Somalia waren schon vor der Coronakrise durch häufig auftretende Naturkatastrophen, hohe Armutsquoten, instabile Gesundheitssysteme und fragile Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr, Elektrizität und Wohnen herausgefordert. Mangelnde Wasser- und Sanitäranlagen, eine hohe Bevölkerungsdichte in zum Beispiel informellen Siedlungen und fehlende Ressourcen erschweren die Eindämmung von Covid-19."Die Folgen der Coronapandemie werden in strukturschwachen Ländern noch lange spürbar sein und verschärfen die soziale Ungleichheit weiter. Mit der Impfkampagne COVAX können aber die Auswirkungen deutlich reduziert werden", erklärt Jürgen Fitschen, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank Stiftung, das Engagement der Stiftung. "Globale Herausforderungen lassen sich nur international lösen, deswegen unterstützen wir die Arbeit von UNICEF. Die Deutsche Bank Stiftung setzt sich seit Jahren für die weltweite Katastrophenprävention ein, um Menschen langfristig vor den Auswirkungen von Krisensituationen zu schützen.Unterstützt wird die Arbeit von UNICEF von zahlreichen weltweiten Förderern. Die Deutsche Bank Stiftung fördert die Durchführung der weltweit größten Impfkampagne seit 2021.Mehr Informationen:www.deutsche-bank-stiftung.de/project/impfkampagne-covax-unicefwww.unicef.de/covaxDie Deutsche Bank Stiftung zielt mit ihren Aktivitäten auf die Entwicklung und Stärkung von Potentialen insbesondere junger Menschen. Sie initiiert und unterstützt Projekte, die neue Erfahrungsräume eröffnen. Ebenso ermutigt sie im Bereich der Exzellenzförderung vor allem den künstlerischen Nachwuchs, Neues zu wagen und professionelle Fähigkeiten auszubauen. Viele Projekte tragen zur Integration bei und stärken die Chancengerechtigkeit für Benachteiligte. Nicht zuletzt fördert die Stiftung die vielfältige Kultur in Deutschland. Weltweit engagiert sie sich mit starken Partnern in der Katastrophenprävention.Pressekontakt:Deutsche Bank StiftungJennifer EndroProjektmanagerinendro@deutsche-bank-stiftung.de+49 (0) 69 247 52 59-33www.deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131895/4936646