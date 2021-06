Die vollständig integrierte, einfache und sichere Zahlungslösung von Cloudbeds ist jetzt in den USA, Kanada, Europa und Großbritannien erhältlich, um Hoteliers Zeit und Geld zu sparen.

SAN DIEGO, Kalifornien, June 09, 2021ist eine robuste Zahlungslösung, die Hoteliers eine kostengünstige und effiziente Methode zur Verwaltung aller Arten von Zahlungen bietet. Cloudbeds Payments bietet ein hochmodernes Terminal, transparente Gebühren, integrierte Berichterstattung, Analyse, Sicherheit und erstklassigen (internen) Support, den Hoteliers benötigen, um sich auf ihre Gäste zu konzentrieren, anstatt zeitaufwändige Zahlungsannahmen zu akzeptieren und abzugleichen.

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a6b2363-8d1b-4e56-9a1c-44eeda1b9bfb/de

In der Regel sind Zahlungslösungen für das Gastgewerbe kompliziert und zeitaufwändig. Dies wirkt sich auf die Gästebeziehungen mit einem inkonsistenten und langsamen Kundenservice aus und beansprucht zu viel Zeit für die Verwaltung und den Zahlungsabgleich der Hoteliers. Hoteliers können jetzt die manuelle Karteneingabe und langwierige Überprüfungsprozesse bei Drittanbietern vermeiden. Stattdessen sind Zahlungen schnell, sicher, einfach und vollständig in die Cloudbeds-Plattform integriert.

"Das Beste an Cloudbeds Payments ist, dass es vollständig in die vorhandene Benutzeroberfläche integriert ist", sagt Tarek, Finanzmanager, Convo 212 in Athen, Griechenland. "Meine Gäste zahlen direkt auf meiner Website und dies spiegelt sich sofort in ihrer Reservierung und in unseren Berichten wider. Die Plattform akzeptiert alle Kreditkartenzahlungen, übernimmt den Überprüfungsprozess und macht die Abstimmung zum Kinderspiel."

"Unser früherer Zahlungsprozess war sehr langwierig - manuelle Karteneingabe, Überprüfungsprozess, Abgleich, Rückbuchungen, Streitigkeiten - es hat zu viel Zeit und Mühe gekostet. Cloudbeds Payments hat uns dabei geholfen, jeden Aspekt des Kundenzahlungsprozesses zu beschleunigen. Es ist einfach und effizient für Gäste zu buchen und für uns zu verwalten", Austin, Property Manager im Rancho Caymus Inn im kalifornischen Napa Valley: "Cloudbeds Payments spart unseren Mitarbeitern so viel Zeit."

Entsprechend dem Fokus auf Innovationen, den Hoteliers dabei zu helfen Einnahmen zu erzielen, Zeit zu sparen und die Zufriedenheit der Gäste zu steigern, hat der Geschäftsbereich Financial Services von Cloudbeds eine Lösung der nächsten Generation entwickelt, mit der Hotels bei Zahlungsabstimmungen 10 bis 15 Stunden pro Monat einsparen können. Zusätzlich zu dem erstklassigen Support-Team bietet Cloudbeds Payments eine interne Abteilung für Zahlungsabwicklung und Streitfälle an, die sich aus Branchenexperten zusammensetzt und die das Gastgewerbe genau kennen, um Hoteliers und Gäste besser zu unterstützen. Cloudbeds geht davon aus, dass Zahlungen in den kommenden Monaten in weitere Länder wie Australien, Brasilien und Neuseeland eingeführt werden.

"Cloudbeds hat es sich zur Aufgabe gemacht, Beherbergungsbetrieben jedes Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das sie benötigen, um erfolgreich aus der Pandemie herauszukommen", sagt Richard Castle, Mitbegründer und COO. "Cloudbeds schafft eine nahtlose Erfahrung, die jeden Aspekt ihres Geschäfts verbessert - von der Arbeitsweise ihrer Mitarbeiter bis zur Erfahrung ihrer Gäste. Unsere Zahlungslösung ist die erste von mehreren bevorstehenden Finanzdienstleistungen, mit denen Beherbergungsbetriebe mehr Zeit mit ihren Gästen verbringen und weniger Zeit für die Verwaltung ihres Eigentums benötigen."

Über Cloudbeds

Cloudbeds wurde 2012 gegründet und ist die am schnellsten wachsende Plattform für das Hospitality Management der Welt. Die SaaS-Plattform bietet Tools zur Verwaltung besserer Immobilien aller Art und Größe, sodass Immobilienverwalter / Eigentümer mehr Zeit haben, sich auf ihre Gäste zu konzentrieren, Einnahmen zu erzielen, Buchungen zu steigern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Cloudbeds Suite wird von mehr als 20.000 Hotels, Hostels, Gasthäusern und alternativen Unterkünften in mehr als 155 Ländern als vertrauenswürdig eingestuft und ist eine vollständig integrierte Plattform mit Funktionen, mit denen Immobilien ihre Verwaltung, Reservierungen und Buchungssysteme vereinheitlichen, Einnahmen steigern und Workflows automatisieren können mit Zuversicht und Leichtigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudbeds.com.

Medienkontakt:

Austin Edgington

austin@austinedgecomms.com