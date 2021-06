Am Tag vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten und den geldpolitischen Beratungen der EZB bleiben die europäischen Börsen in Schlagdistanz zu ihren jüngsten Rekordhochs. Der Dax und der breit gefasste europäische Stoxx600 notierten am Mittwochvormittag jeweils minimal tiefer bei 15.627 beziehungsweise 453,76 Punkten. Der EuroStoxx50...

Den vollständigen Artikel lesen ...