Zulassung des Curevac Impfstoffs nicht vor August - Godmode-Tradathlon powered by HSBC

Der Tübinger Pharmakonzern Curevac muss einen Rückschlag hinsichtlich der Zulassung des Covid-19-Impfstoffes hinnehmen. Wie in einer internen Konferenz der Gesundheitsminister am Montag mitgeteilt wurde, werde das Vakzin des Konzerns nicht vor August von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen. Außerdem: Einen Marathon ohne Training absolvieren? Beim Godmode-Tradathlon powered by HSBC ist dies möglich!



In einer vertraulichen Sitzung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, habe der Gesundheitsminister Jens Spahn mitgeteilt, dass die Zulassung des mRNA-Impfstoffs von Curevac, nicht vor August von der Europäischen Arzneimittelagentur Ema abgeschlossen sein werde, wie Teilnehmer der Konferenz übereinstimmend berichten. Dies ist ein Rückschlag für den Konzern, der zuvor damit rechnete, den Impfstoff bereits im Juni in den Impfzentren verimpfen zu lassen. Doch es liegen derzeit wohl noch zu wenige Infektionsfälle, die für solch eine Studie vorgeschrieben sind, vor. Außerdem besteht unter den Forschern noch die Unsicherheit, ob der Impfstoff auch gegen die Mutationen wirksam ist. Curevac teilte derweil mit, dass im Laufe des Junis weitere Zwischenergebnisse geliefert werden, die der Ema vorgelegt werden sollen.

Noch vor einem Jahr stieg der deutsche Staat mit einer Summe in Höhe von 300 Millionen Euro bei dem Tübinger Konzern ein, um den Prozess der Impfstoffforschung weiter voranzutreiben. Bis Ende Mai hieß es von Seiten der Bundesregierung, dass bis Ende des zweiten Quartals 1,4 Millionen Dosen von Curevac geliefert werden sollten, bis Ende September gar 9,4 Millionen Dosen. Mit diesen Dosen kann der Staat fortan nicht mehr rechnen, sodass auf der offiziellen Webseite des Bundesgesundheitsministeriums das Vakzin von Curevac nicht mehr für Juni erwähnt wird. Derzeit berichtet das Gesundheitsministerium von 61,1 Millionen Impfstoffdosen, die bis zum 6.Juni 2021 an die Bundesländer ausgeliefert wurden. Laut den Lieferprognosen, die auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht sind, sollen bis zum Ende des 2.Quartals unter anderem insgesamt 50,3 Millionen Dosen des BioNTech Impfstoffs und 6,42 Millionen Dosen des US-amerikanischen Unternehmens Moderna an die Bundesländer geliefert werden.





Einen Marathon bewältigen, ohne vorher jegliches Training absolviert zu haben? Dies klingt auf den ersten Blick als eine nicht sehr zielführende Idee. Doch beim Godmode Tradathlon - powered by HSBC, können Sie ganz einfach teilnehmen, ohne vorher monatelang trainiert zu haben. Am morgigen Donnerstag, den 10. Juni 2021, ertönt um 8 Uhr der Startschuss für den jährlichen Tradathlon. Es erwarten Sie 12 Vorträge, die von den Godmode-Tradern sowie den HSBC-Experten begleitet werden.



Die Disziplinen sind u.a.:

Daily Trading live: Optimal vorbereitet in den Handelstag starten

Dem Händler in die Karten geschaut - Was macht der Emittent mit meiner Order?

Vernunft statt Gier & Angst - So vermeiden Sie fatale Fehler beim Trading

Lieblingsansätze des Technischen Analysten

Mysterium der Volatilität und Trading mit Optionsscheinen

Weitere Informationen zu den Etappen finden Sie auf der Webseite von Godmode-Trader .



Startschuss ist um 08:00 Uhr , der Zieleinlauf wird um 20:00 Uhr vollzogen.



Natürlich haben Sie die Möglichkeit, nur bestimmte Strecken mitzulaufen. Treten Sie einfach zu dem für Sie passenden Zeitpunkt zum Marathon an. Selbstverständlich können Sie uns aber auch über die gesamte Strecke begleiten.



Anmelden für den Tradathlon



Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme an diesem Event eine Voranmeldung notwendig ist.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



