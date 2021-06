München (ots) - Für jeden produzierten Erklärfilm werden 100 Euro an die Organisation zum Schutz der Artenvielfalt und der marinen Ökosysteme gespendet. Geschäftsführer Jonas Eisert: "Den Ozean zu schützen ist eine Menschheitsaufgabe, zu der wir etwas beitragen müssen"Die Videoagentur Loft Film GmbH aus München hat heute ihr neues soziales Engagement verkündet: Ab sofort wird für jeden Film, den das Unternehmen erstellt, ein Betrag von 100 Euro an die internationale und gemeinnützige Organisation Sea Shepherd gespendet. Zudem hat jeder Kunde die freiwillige Möglichkeit, die Spende um weitere 100 Euro zu erhöhen."Wir haben in den vergangenen Jahren zusehen müssen, wie unsere Meere durch Überfischung immer weiter zerstört worden sind. Wir haben Sea Shepherd ausgewählt, weil die Organisation mit eigenen Booten dagegen vorgeht und so einen wirklichen Unterschied macht. Wir alle haben die Aufgabe, den Ozean zu schützen, und Loft Film stellt sich dieser Verantwortung", sagt Jonas Eisert, Geschäftsführer von Loft Film.Das Unternehmen gestaltet außerdem einen Erklärfilm für Sea Shepherd um das Projekt in kurzer Zeit darzustellen und somit mehr Unterstützer zu gewinnen. Aktuell produziert Loft Film rund 65 Filme im Monat, die angestrebte Spendensumme liegt damit monatlich bei mindestens 6500 Euro.Sea Shepherd ist eine internationale, gemeinnützige Organisation zum Schutz der Artenvielfalt und der marinen Ökosysteme. Sie setzten sich für Natur- und Umweltschutz ein, der insbesondere durch die Unterstützung der internationalen Kampagnen sowie Küsten- und Gewässerschutz in Deutschland verwirklicht wird. Ihren Hauptsitz hat Sea Shepherd in Bremen und existiert seit über 10 Jahren.Über Loft Film:Die Loft Film GmbH ist eine Agentur für Erklärfilme aus München. Die Herausforderung des Teams ist es, komplexe Produkte und Dienstleistungen kompakt zu erklären, so dass die Zielgruppe sie sofort versteht. Loft Film hat bereits über 1.000 animierte Filme erstellt, die insgesamt mehr als zehn Millionen Mal angeschaut wurden. Inzwischen arbeiten über 30 Festangestellte Menschen bei Loft Film.Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.de01520 4907120Original-Content von: Loft Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155501/4936716