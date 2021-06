Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung haben noch einige Emittenten das freundliche Umfeld genutzt, so die Analysten der Helaba.So sei im SSA-Bereich unter anderem die Hansestadt Hamburg mit einem 7-jährigen Benchmarkpapier aktiv gewesen. Der IPT-Level von MS - 5 dürfte ambitioniert gewesen sein, denn das Orderbuch sei nicht bekannt gegeben worden. Erfolgreich sei CADES gewesen, die mit der Finanzierung der französischen Sozialversicherung beauftragt sei. Der 4 Mrd. EUR umfassende Social Bond sei mehr als 2-fach überzeichnet gewesen. Auch die beiden Covered Bonds (Eika Boligkreditt und Bank of New Zealand) hätten problemlos veräußert werden können. ...

