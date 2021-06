Die Renault Group schafft für die Elektroauto-Produktion in seinen nordfranzösischen Werken Douai, Maubeuge und Ruitz ein eigenständiges Dachunternehmen namens Renault ElectriCity. Messen lassen soll sich Renault ElectriCity an dem Ziel von 400.000 Fahrzeugen pro Jahr ab 2025. Das neue Dachunternehmen solle "das größte und wettbewerbsfähigste Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge in Europa" werden, ...

