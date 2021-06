Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat die HJS Motoren GmbH mit Sitz in Amtzell vollständig übernommen. Bisher war 2G zu 50 % an dem Unternehmen beteiligt, das sich auf die Wartung und Instandsetzung von Blockheizkraftwerken mit Gasmotoren spezialisiert hat. Die HJS Motoren GmbH beschäftigt insgesamt 30 Servicetechniker an 5 Standorten in Deutschland. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und konnte die Umsatzerlöse seitdem kontinuierlich steigern. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...