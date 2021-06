Der Aktienkurs der BMW AG überzeugt seit Wochen bereits mit einer hohen Outperformance. Diese mündete in der Vorwoche in einem Ausbruch nach oben. Charttechnisch ein Kaufsignal. Auch die nächste Hürde könnte realativ zeitnah überwunden werden. Was jetzt noch in den Papieren steckt und wie Anleger gewinnstark auf der Long-Seite dabei sein können.

