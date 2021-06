Wertpapiere des IT-Unternehmens Salesforce konnten sich zuletzt erfolgreich aus dem zurückliegenden Abwärtstrend befreien und stiegen in einer ersten Reaktion an 240 USD an. Das dadurch etablierte Kaufsignal birgt aber noch sehr viel höheres Kurspotenzial. In der letzten charttechnischen Besprechung zu Salesforce vom 28. Mai 2021: "Salesforce: Mit Karacho ausgebrochen!" wurde auf einen Kurssprung direkt an 240,00 US-Dollar ...

