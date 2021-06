Berlin (ots) - Amazon präsentiert am 20.06.21 das Prime Day Live Konzert mit LEA und Wincent WeissUnter dem Motto gemeinsammusikerleben treten mit LEA und Wincent Weiss zwei der spannendsten deutschen Künstler:innen zusammen auf- Aktive Integration der Zuschauer:innen über den Livestream auf Twitch unter https://www.twitch.tv/amazonmusicde und über die kostenfreie Amazon Music App- Spenden-Aktion für Kinder und Jugendliche mit Amazon-Partner DOJO CaresZum diesjährigen Prime Day präsentiert Amazon unter dem Motto gemeinsammusikerleben am 20. Juni ab 20 Uhr ein Konzert im Live-Stream bei Twitch, der führenden, interaktiven Live-Streaming Plattform Deutschlands. Dabei treten die Ausnahme-Künstler:innen LEA und Wincent Weiss gemeinsam auf. Die bekannte Streamerin RevedTV führt durch den Event mit spannenden Gästen wie Luna. Über den Livestream des Amazon Music-Kanals auf Twitch können alle Zuschauer:innen digital und hautnah dabei sein, mit der Moderatorin interagieren und Fragen an die Künstler:innen stellen.LEAs Freude ist groß: "Ich kann es kaum erwarten am 20. Juni auf der Bühne zu stehen. 2019 war ich bereits beim PXP Festival dabei - Europas größtem Benefizkonzert für Kinder. Ich freue mich sehr, dass ich mich auch dieses Mal für Kinder einsetzen kann. Zusammen mit Luna und Wincent wird das großartig."Wincent Weiss: "Ich freue mich sehr auf die Show. Endlich wieder auf der Bühne stehen und den Zuschauer:innen ein Live-Musikerlebnis bieten können. Dass mit der Prime Day Live Show die Kinder- und Jugendförderung von der Stiftung DOJO Cares unterstützt wird, freut mich besonders. Soziales Engagement liegt mir persönlich am Herzen."Als weiteres musikalisches Highlight erwartet die Zuschauer:innen außerdem eine besondere Premiere, bei der gefühlvoller Pop auf Heavy Metal trifft: Wincent Weiss wird einen Track aus seinem kürzlich erschienenen Album "Vielleicht Irgendwann" neu interpretieren. Der Track wird im Nachgang als Amazon Original exklusiv bei Amazon Music zum Streamen zur Verfügung stehen.Endlich wieder gemeinsammusikerleben! Das "Prime Day Live Konzert mit LEA und Wincent Weiss" ist ein interaktives Live-Erlebnis mit Musik und Unterhaltung für den guten Zweck: Besonders sozio-ökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche leiden unter Kontaktbeschränkung und fehlenden Anlaufstellen während der Pandemie. Das Prime Day Live Konzert unterstützt das gemeinsame Ziel von PXP Embassy e.V. und dem Amazon-Partner DOJO Cares, eine Lernplattform für Kinder und Jugendliche zu erschaffen, die wenig Zugang zu Bildung haben. Zuschauer können während des Live-Konzerts spenden. Für ausgewählte Teens des DOJO Cares-Projekts wartet am Event-Abend ein Highlight. Save the Date: GEMEINSAM Musik erleben mit LEA und Wincent WeissWann: 20.06.2021, 20:00-21:30 UhrWo: Twitch-Kanal von Amazon Music DE + Amazon Music App (Chat-Funktion nur über Twitch)Wofür: https://dojocares.de/spenden/Wer: Künstler:innen LEA und Wincent Weiss, Moderatorin RevedTV, Gäste: Luna, Marija von DOJO Cares, Fetsum von PXP Embassy e.V.Event-Hashtags: amazonde PrimeDayLive gemeinsammusikerlebenWeiteres Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/x8yznnpk9dok6ki/AABc2H56KQ1TGyiZKfglfa5ra?dl=0) 