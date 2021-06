LOS ANGELES (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat einen weiteren Auftrag aus den USA bekannt gegeben und liefert weitere Elektrobusse im Sonnenstaat Kalifornien aus. Der chinesischen Technologiekonzern BYD Co. Ltd. mit US-Unternehmenssitz in Lancaster, Kalifornien, hat einen weiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...