Das estnische Mobilitäts-Startup Bolt erweitert sein Angebot in Deutschland um einen Ride-Hailing-Dienst. Der Service ist zum Start in Berlin verfügbar. Die elektrisch betriebenen Tretroller des Unternehmens sind schon in vielen deutschen Städten vertreten - jetzt will Bolt hierzulande auch seinen Ride-Hailing-Dienst etablieren. Bolt bietet Ride-Hailing in Berlin an Ab sofort können Menschen in Berlin auch auf den Ride-Hailing-Service von Bolt zurückgreifen, um sich im Stadtgebiet fortzubewegen. Über die App des Uber-Konkurrenten können ...

