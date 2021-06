++ Aktien in Europa notieren uneinheitlich ++ DE30 testet Aufwärtstrendlinie ++ Lufthansa-Aktie legt nach US-Reiseerleichterungen zu ++ Die Aktien in Europa notieren am Mittwoch uneinheitlich. Die Aktien aus Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien geben nach, während die Indizes aus Frankreich, den Niederlanden und Russland zulegen. Insgesamt ist das Ausmaß der Bewegungen in den meisten Fällen gering. Der britische FTSE 100 (UK100) ist mit einem Minus von rund 0,5% der größte Nachzügler, während der russische RTS (RUS50) mit einem Plus von rund 0,5% überdurchschnittlich gut abschneidet. Quelle: xStation 5 Der DE30 testete gestern erneut die Allzeithochs im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...