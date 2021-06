DJ Laschet holt Ex-Bild-Chefin Tanit Koch ins Wahlkampfteam

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat die frühere Chefredakteurin der Bild-Zeitung und n-tv-Chefin Tanit Koch als Beraterin in sein Wahlkampfteam geholt. Koch soll den Kanzlerkandidaten der Unionsparteien in der Wahlkampfkommunikation unterstützen, erklärte CDU-Sprecher Hero Warrings. Laschet war in den vergangenen Wochen wegen unglücklicher Medienauftritte wie etwa bei Markus Lanz innerhalb der Partei in die Kritik geraten.

