Märkte am Mittwoch: DAX im Konsolidierungs-Modus gefangen - Deutsche-Bank-Aktie unter Verkaufsdruck

Der DAX setzt die Konsolidierung des Vortages am Mittwochmittag fort. Zeitweise setzt der Index um 0,3 Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 15.600er-Marke.

Das jüngste Allzeithoch bei 15.732 Punkten bleibt weiterhin im Fokus. Oberhalb würde sich das nächste große Kursziel auf die 16.000er-Marke stellen.

DAX -0,3% 15.586 MDAX +0,3% 33.884 TecDAX +0,1% 3.391 SDAX -0,1% 16.349 Euro Stoxx 50 -0,1% 4.091

Deutsche Bank: Der Aufwärtstrend bleibt intakt

Am Mittwochmittag verzeichnen 9 Aktien im DAX Kursgewinne, während 21 Titel Verluste verbuchen. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), für die es zeitweise um über zwei Prozent nach unten geht.

Der übergeordnete Aufwärts der vergangenen Monate ist aber weiterhin intakt. Seit dem März-2020-Tief bei 4,44 Euro hat sich der Aktienkurs beinahe verdreifacht. Das nächste Kursziel ist das 2017er-Jahreshoch bei 17,80 Euro.

Die Aktie der Deutschen Bank steht am Mittwoch zeitweise unter deutlichem Verkaufsdruck. Der im März vergangenen Jahres gestartete Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt. (Bildquelle: markteinblicke.de)

Heidelberger Druckmaschinen: Aktie im Tiefflug

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen (WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007) im Fokus, die am Mittwochmittag um zwischenzeitlich über 13 Prozent verlor. Das Unternehmen blickt positiv in die Zukunft. So sollen im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 wieder Gewinne verzeichnet werden.

