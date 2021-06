Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:24 liegt der ATX TR mit -1.64 Prozent im Minus bei 6960 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +2.65% auf 79.55 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.13% auf 31.4 Euro und Polytec Group mit +1.07% auf 12.33 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15570 ( -0.45%, Ultimo 2020: 13719). - Marinomed in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace- Nice to know: Bitcoin/Tesla, Bitcoin/ZFA, Uniqa Curvy Model - PIR-News: Immofinanz, S Immo, Fabasoft, Andritz, S&T, Zumtobel, Erste Group- Kurze zu voestalpine, Bawag- Unser Robot sagt: AT&S, Agrana, Flughafen und weitere Aktien auffällig- oekostrom hat Aktien platziert- Day-Trader an der Wall Street haben es schwer- Börsegeschichte 9.6.: ...

