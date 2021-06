Berlin (ots) - Wie sich die letzten eineinhalb Jahre Pandemie und die laufende Impfkampagne auf das aktuelle Reiseverhalten der Deutschen auswirken, ob das Phänomen "Travelshaming" eine Rolle spielt und für wie vertrauenswürdig die Hygienekonzepte des Reisemarktes erachtet werden, hat die jüngste Umfrage des Flug-Preisvergleiches flug.idealo.de (gehört zur Vergleichs- und Shopping-Plattform idealo.de) mit über 1000 Befragten untersucht.Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild: So befürworten zwar fast zwei Drittel der Befragten erleichterte Reisebedingungen für Geimpfte und Genesene. Gleichzeitig ist sich aber über die Hälfte noch nicht sicher, ob sie nach der Pandemie mehr oder weniger verreisen werden als vorher. Für ganze 64 Prozent kommt eine Flugreise in diesem Sommer gar nicht erst infrage - und das, obwohl jede:r Fünfte der Befragten vor Corona mindestens drei Mal im Jahr Urlaub machten.Aussicht auf Urlaub wirkt sich auf Impfentscheidung der Jüngeren aus.Außerdem stimmen knapp die Hälfte der weiblichen und fast zwei Drittel der männlichen Befragten zu, dass Geimpfte und Genese wieder ganz normal - also auch ohne Tests - in Nicht-Risikogebiete einreisen dürfen sollten. Die Zustimmung ist in der älteren Bevölkerung von 60 bis 64jährigen mit 61 Prozent besonders hoch und dürfte damit zusammenhängen, dass viele in dieser Altersgruppe bereits geimpft sind oder einen Termin in Aussicht haben. Gleichzeitig gibt rund die Hälfte der Jüngeren zwischen 18 und 34 an, dass die erleichterte Einreise für Geimpfte und Genese ihre Impfentscheidung beeinflusst (18-24 Jahre: 46 Prozent, 25 bis 29 Jahre: 49 Prozent, 30-34 Jahre: 48 Prozent). Unter den Pensionär:innen oder Rentner:innen stimmen mit 28 Prozent vergleichsweise wenige dieser Aussage zu. Die Aussicht auf Sommerurlaube wirkt sich also vor allem bei den Jüngeren positiv auf die Impfbereitschaft aus.Nur 48 Prozent vertrauen Hygienekonzepten der FlugbrancheDas geringe Interesse an Flugreisen dürfte sich unter anderem dadurch begründen lassen, dass die Befragten den Hygienekonzepten der Flugbranche weniger vertrauen als denen der Hotelbranche. So vertraut zwar knapp die Hälfte der Befragten den Hygienekonzepten der Flugbranche. Dass die Hygienekonzepte der Hotelbranche sicher seien und konsequent durchgesetzt werden, glauben aber 62 Prozent.Der persönliche Impfstatus scheint beim Thema Flugreisen u.a. auch eine Rolle zu spielen: So stimmt etwas über ein Drittel der Befragten der Aussage zu, dass sie sich nach einer Erstimpfung sicher genug fühlten, um zu verreisen. Während sich bei den weiblichen Befragten fast die Hälfte nicht sicher genug fühlen, sieht das Ergebnis bei den männlichen Befragten anders aus: Nur ein Drittel würden sich im Flugzeug unsicher fühlen.Nach Homeoffice und Homeschooling: Eltern würden auch mit ungeimpften Kindern in den Urlaub fahrenVon allen Befragten mit einem schulpflichtigen Kind geben 51 Prozent an, mit ihrem ungeimpften Kind in den Urlaub fahren zu wollen. Bei Eltern mit zwei oder mehr schulpflichtigen Kindern sind es sogar 58 Prozent. Die Wochen und Monate des Homeoffice und Homeschooling haben scheinbar Spuren hinterlassen: Auf die Zulassung der Impfstoffe für Kinder und Jugendliche zu warten, scheint für viele Familien zweitrangig zu sein - ein Urlaub nach den langen Strapazen umso wichtiger. Interessanterweise würden von den Befragten ohne schulpflichtige Kinder im Haushalt nur 28 Prozent mit ihren ungeimpften Kindern verreisen, wenn sie denn welche hätten.Eine Gesamtauswertung aller Fragen inkl. grafischer Datenaufbereitung zur Online-Einbettung finden Sie hier (https://app.23degrees.io/view/TxjxzINtw6ba4288-report-reisetrends-idealo)[1] Alle Daten wurden vom Marktforschungsunternehmen Kantar im Auftrag der idealo Internet GmbH erhoben. An der Online-Befragung im Mai 2021 nahmen 1.001 Internetnutzer teil. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Internetnutzer*innen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren.Pressekontakt:Lara MercierE-Mail: reise-presse@idealo.deSandra DotanE-Mail: reise-presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/4936940