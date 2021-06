Die wirklich guten Zeiten beim Aktienkurs von Softing liegen mindestens schon sieben Jahre zurück. Seitdem bewegte sich die Notiz - von zwischenzeitlichen Erholungen abgesehen - meist Richtung Süden. Boersengefluester.de hat die Entwicklung schon mehrfach kommentiert, daher wollen wir es an dieser Stelle mit der Rückschau auch schon bewenden lassen. Deutlich interessanter aus Investorensicht ist ohnehin ... The post Softing: Deal mit Signalwirkung appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...