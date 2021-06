DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

CEWE: Zwölfte Dividenden-Steigerung in Folge



09.06.2021 / 13:10

Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung auf 2,30 EUR je Aktie

Aktionäre erzielen auf Basis des Jahresendkurses 2020 Dividendenrendite von 2,5 %

Guter Start in 2021: CEWE mit Ergebnissteigerung in Q1



Oldenburg, 9. Juni 2021. Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), die Corona-bedingt heute online stattfand, hat allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Dividende je Aktie steigt im Vergleich zum Vorjahr um 30 Eurocent auf 2,30 Euro. Damit profitieren die Aktionäre des Unternehmens von der zwölften Dividendensteigerung in Folge. Die Dividendenrendite auf Basis des Jahresendkurses 2020 beträgt dabei 2,5 %. "Unser nachhaltiges Wachstum mit steigendem Unternehmensergebnis und unsere sehr solide finanzielle Situation ermöglichen es uns, im zwölften Jahr in Folge eine höhere Dividende auszuschütten. Wir sind sehr stolz darauf, dass CEWE damit zu den wenigen deutschen Unternehmen gehört, die eine über so viele Jahre kontinuierlich steigende Dividende vorweisen können", erläutert Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung 2020 konnte CEWE die Dividende nun bereits zum zwölften Mal in direkt aufeinanderfolgenden Jahren steigern. "Seit der ersten Dividendenausschüttung nach dem Börsengang 1993 zahlt CEWE seinen Anteilseignern ununterbrochen eine Dividende - und nach der erfolgreichen Bewältigung der Analog/Digital-Transformation das nun schon zum zwölften Mal in Folge sogar mit einer Dividendensteigerung", kommentiert Friege. "Besonders freut uns, dass daran auch der Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen partizipiert." CEWE fördert ganz aktiv die Beteiligung der eigenen Mitarbeiter am Unternehmen: Schon heute halten gut acht von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CEWE Unternehmensanteile und profitieren damit an der Entwicklung des Unternehmens. Die HV-Präsentation des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmergebnisse der Hauptversammlung sind auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.cewe.de/hv verfügbar.



Deutliche Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2021

CEWE startet nach den ersten drei Monaten mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung in das Jahr 2021. Entscheidender Erfolgsfaktor war erneut das gute Ergebnis im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing. Mit einem kräftigen Wachstum von 9,0% legte der Fotofinishing-Umsatz auf 125,0 Mio. Euro zu (Q1 2020: 114,7 Mio. Euro) und konnte damit die Lockdown-bedingten Rückgänge in den Geschäftsfeldern Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck nahezu ausgleichen. So lag der Gruppen-Umsatz mit 145,9 Mio. Euro insgesamt nur knapp unter dem Vorjahresquartal (Q1 2020: 146,4 Mio. Euro). Zugleich verbesserte sich die Ertragskraft des Unternehmens deutlich: Das Gruppen-EBIT stieg im ersten Quartal auf 8,6 Mio. Euro (Q1 2020: 2,0 Mio. Euro) - ein Plus von 6,6 Mio. Euro. Damit manifestiert sich der langfristige Trend zu einem kontinuierlich stärker werdenden ersten Jahresquartal. "Wir bereiten mit unseren Fotoprodukten immer mehr Menschen große Freude. Unser Kerngeschäftsfeld Fotofinishing lässt CEWE dabei insgesamt mit stabilem Ergebniswachstum durch die Zeit der Pandemie kommen. Unsere Kundenfokussierung, unsere Innovationskraft und unser starkes Onlinegeschäft zusammen mit unseren Handelspartnern sind dabei die Schlüssel für diesen Erfolg", führt Friege aus.

CEWE Photo Award ist erneut weltgrößter Fotowettbewerb

Mit einer Rekordbeteiligung von 606.289 eingereichten Fotos aus über 170 Ländern ist der CEWE Photo Award mit dem Motto "Our world is beautiful" erneut der weltgrößte Foto-Wettbewerb. Im September wird eine hochkarätig und international besetzte Jury - mit dem französischen Star-Fotografen Yann Arthus-Bertrand als Jury-Präsident - auf einer Gala in Berlin den Gesamtsieger küren. Im Rahmen des Fotowettbewerbs spendet CEWE für jedes eingereichte Bild 10 Cent an "SOS-Kinderdörfer weltweit".

Drei TIPA-Awards für die CEWE-Gruppe

Gleich drei TIPA-Awards - eine der renommiertesten Branchen-Auszeichnungen überhaupt - konnte die CEWE-Gruppe jüngst gewinnen: Mit dem Fotokalender in der A2 Gold Edition wurde CEWE zum "Best Photo Service Wordwide" gekürt und gewann zudem mit dem CEWE Fotocenter in der Kategorie "Best Retail Finishing System Wordwide". WhiteWall komplettierte die Auszeichnungen mit dem TIPA World Award für die WhiteWall RoomView Funktion. Zusammen mit den bisherigen Auszeichnungen besitzt die CEWE-Gruppe damit nun insgesamt zehn TIPA World Awards.

CEWE zum zweiten Mal in Folge als "Best Managed Company" ausgezeichnet

Die stetige Suche nach Innovationen und Verbesserungen ist ein wesentliches Element der Unternehmenskultur bei CEWE. Dass diese Haltung zu hervorragenden Ergebnissen führt, beweist die jüngste Auszeichnung als eine "Best Managed Company" durch Deloitte, Wirtschaftswoche, Credit Suisse und BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie). CEWE erhält diesen Preis nach 2020 nun zum zweiten Mal in Folge. Daneben hat der internationale Stimmrechtsberater ISS (Institutional Shareholder Services) CEWE jüngst mit dem "Environmental Qualityscore 1" für eine besonders nachhaltige Unternehmensphilosophie bewertet und ausgezeichnet.

Über CEWE

Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.

Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.

Mehr unter company.cewe.de.