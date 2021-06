Bonn (ots) - Anlässlich des Weltflüchtlingstages (20.6.) startet die UNO-Flüchtlingshilfe die Kampagne WITHREFUGEES gemeinsam mit Spotify Deutschland, um auf das Schicksal der über 80 Millionen Menschen auf der Flucht aufmerksam zu machen. Am Samstag und Sonntag (19. und 20.6.) übernimmt die UNO-Flüchtlingshilfe, nationaler Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR), die Cover einiger der erfolgreichsten Musik-Playlists auf Spotify Deutschland, darunter Deutschpop, Mainstage, Wilde Herzen, Entourage und Hot Hits. Zahlreiche bekannte Kunstschaffende engagieren sich dabei, unter anderem: Aurel Mertz, Clueso, Felix Lobrecht, Hazel Brugger & Thomas Spitzer, LEA, Linda Zervakis, Luisa Neubauer, Lune, Palina Rojinski, Provinz, Sally Lisa Starken & Ralph Ruthe, VIZE sowie Valerie Niehaus, Wolfgang Niedecken, Adnan Maral und Rolf Lassgard. Für die beiden Aktionstage rund um den Weltflüchtlingstag stellen sie ein Coverbild mit ihrem Porträtfoto bereit und zeigen sich unter dem Hashtag withrefugees solidarisch an der Seite von geflüchteten Menschen weltweit. Die UNO-Flüchtlingshilfe bietet darüber hinaus viele digitale Interaktionselemente, um Solidarität für Geflüchtete zeigen zu können."Wir wollen mit unserer Kampagne zeigen, dass die Mehrheit in Deutschland für Mitmenschlichkeit und gegen Fremdenhass und Rassismus steht. Wir alle können unsere Solidarität mit Geflüchteten weltweit zeigen und wir freuen uns, gemeinsam mit Spotify und vielen Künstler*innen so ein klares Zeichen setzen zu können," kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe."Wir freuen uns, mit Spotify auch in diesem Jahr die WITHREFUGEES"-Kampagne unterstützen zu können. Es ist uns ein Anliegen, mit kreativen Inhalten Menschen zu verbinden, Kommunikation zu fördern und den Austausch zwischen Kulturen zu unterstützen", sagt Michael Krause, General Manager Europe bei Spotify.Wie kann man mitmachen?Die UNO-Flüchtlingshilfe bietet im Rahmen der Kampagne, die sich unter dem Dreiklang Wir werden laut, wir werden sichtbar, wir stehen gemeinsam withrefugees an die deutsche Zivilgesellschaft richtet, viele interaktive Mitmach-Möglichkeiten an: vom Profilrahmen bei Facebook, über einen Faktencheck hin zu speziellen Playlists bei Spotify und dem Podcast "Beweggründe" können sich Menschen digital für Solidarität für Geflüchtete kundtun und gegen Fremdenhass positionieren.Mehr unter:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/withrefugeesPressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/4937011