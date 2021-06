ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Aktie des Wohnimmobilienkonzerns steht zudem auf der "Smallcaps Top 20 Conviction List" der UBS. Er sehe die deutsche Branche weiter positiv, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Grand City Properties hob er die aus der breiten geografischen Aufstellung resultierende Widerstandskraft gegen widrige Umstände positiv hervor. Boissier ist auch weiterhin zuversichtlich, was die mittelfristige Reduzierung von Leerständen durch das Unternehmen angeht./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

GRAND CITY PROPERTIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de