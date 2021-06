Mainz (ots) - Die einstige Bond-Gefährtin Olga Kurylenko und der Oscar-Preisträger Gary Oldman sind die Stars des Actionthrillers "The Courier - Tödlicher Auftrag". Im Mittelpunkt steht eine geheimnisvolle Fremde mit Schlagkraft. Das ZDF zeigt die Free-TV-Premiere am Samstag, 12. Juni 2021, 23.35 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Film von Regisseur Zackary Adler nach der Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar.Die Kurierin (Olga Kurylenko) ist auf dem Motorrad dem Autoverkehr Londons haushoch überlegen, ihre Lieferungen sind präzise und pünktlich. Eines Tages überbringt sie ein Päckchen ihr unbekannten Inhalts, das Nick Murch (Amit Shah) töten soll. Nick war Zeuge eines Mordes geworden, den der New Yorker Schwerverbrecher Ezekiel Mannings (Gary Oldman) begangen hat. Per Video soll der sich im Zeugenschutzprogramm befindende Nick im Prozess gegen Mannings aussagen. Das will dieser mit allen Mitteln verhindern. Als das Giftgas aus dem Päckchen freigesetzt wird, rettet die Kurierin Nick instinktiv das Leben. Fortan muss sie den Mann beschützen, auf den Mannings einen ganzen Schwarm von Berufskillern unter Führung des FBI-Agenten Bryant (William Moseley) angesetzt hat. Bryant ist nicht der einzige Verräter beim FBI.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thecourier"The Courier - Tödlicher Auftrag" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4937042