Freiburg (ots) - Das Freiburger Familienunternehmen concile bietet jetzt den ersten quantitative Schnelltest (POCT) für die genaue Messung neutralisierender Antikörper (NAb) gegen das Coronavirus an. NAb bildet der Körper nach einer Corona-Impfung oder nach Genesung von COVID-19. Sie verhindern eine erneute Infektion und zeigen somit Immunität gegen das Virus an.Mit dem NAb-Schnelltest von concile kann auf einem kleinen Messgerät die Blutkonzentration der schützenden Antikörper bestimmt werden. So wird nicht nur festgestellt, ob Antikörper vorhanden sind, sondern der Antikörpertiter kann in der Arztpraxis genau gemessen und somit der Immunschutz einer geimpften oder früher an COVID-19 erkrankten Person beurteilt werden."Die Bestimmung neutralisierender Antikörper kann das Vertrauen in die Impfstoffe stärken und entscheidende Informationen über die Dauer des Immunschutzes und den allgemeinen Impferfolg bzw. die Herdenimmunität liefern", so concile Geschäftsführer Franz Maier.Neutralisierende Antikörper verhindern Eindringen des Virus in ZellenDas Coronavirus SARS-CoV-2 besitzt auf seinen stacheligen Fortsätzen, den Spikeproteinen, eine Rezeptor-bindenden Domäne (RBD). Mit dieser RBD dockt das Virus an den ACE2-Rezeptor auf menschlichen Lungenzellen an. Die Bindung ist die Voraussetzung dafür, dass Virus-RNA in Zellen eindringen und das Virus sich vermehren kann. Zur Abwehr der Infektion oder als Reaktion auf eine Impfung bildet der Körper verschiedene Antikörper, darunter solche, die spezifisch die RBD blockieren und so das Virus neutralisieren.Der quantitative NAb-Schnelltest weist in einem Tropfen Blut genau die IgG-Antikörper nach, die an die RBD des Spikeproteins binden und das Eindringen der Virus-RNA in menschliche Zellen hemmen. Unter den untersuchten Antikörpertypen korrelieren RBD-IgG-Antikörper am besten mit der den Virus neutralisierenden Aktivität.*Die Sensitivität und die Spezifität des quantitativen NAb-Schnelltests sind mit 99,17% und 98,67% sehr hoch. Der Test ist am internationalen WHO Standard für Anti-SARS-CoV-2 Immunglobuline kalibriert und zeigte eine sehr hohe Korrelation (r2 = 0,99).* Fujigaki H et al. Comparative Analysis of Antigen-Specific Anti-SARS-CoV-2 Antibody Isotypes in COVID-19 Patients. J Immunol 2021;206:2393-2401Über concile:Die concile GmbH ist ein Familienunternehmen und seit über zehn Jahren auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen medizinischen Schnelltesten (Point-of-Care Diagnostik) spezialisiert. concile ist gem. der ISO Norm 13485:2016 (Qualitätsmanagement für Medizinprodukte) zertifiziert.Pressekontakt:concile GmbHKronenmattenstraße 679100 FreiburgTelefon 0761-151474-0E-Mail info@concile.dewww.concile.deAnsprechpartner:Dr. Petra von der LageProduktmanagement concile GmbHTelefon 0173-5969163E-Mail pvonderlage@concile.deOriginal-Content von: concile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103465/4937101