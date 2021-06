Es geht in kleinen Schritten in die richtige Richtung: Die Abgeordneten des Europaparlaments billigten am Mittwoch die Details für ein EU-weites Covid-19-Zertifikat, das Reisen in der Europäischen Union deutlich vereinfachen soll. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht für die Reise-Branche und damit für TUI. Neben dem grünen Impfpass, der noch der formalen Zustimmung der EU-Mitgliedländer bedarf, öffnen sich zwei weitere beliebte Sommerurlaubs-Länder. Zum einen lässt Marokko vom 15. Juni ...

