Wie sind die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr bei Fabasoft ausgefallen? Der Fabasoft-Konzern erwirtschaftete einen Umsatz von 55,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Enttäuscht hat Fabasoft hingegen bei der Profitabilität. Steht bei der schönen Fabasoft-Aktie nun eine ausgeprägtere Konsolidierung an? Seit Herbst vergangenen Jahres befindet sich das Papier in einer Seitwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...