Die Kursexplosionen von Meme-Stocks wie GameStop und AMC Entertainment in den USA treiben jetzt auch deutsche Penny-Stocks nach oben. Am Donnerstag greifen die Zocker bei Wirecard, Air Berlin und sogar bei Arcandor zu. Der Aktienkurs von Windeln.de hat sich innerhalb wenigen Wochen knapp verelffacht.Die Aktie von Wirecard legt am Mittwoch unter hohen Umsätzen um 18 Prozent auf 0,53 Euro zu und erreicht damit den höchsten Stand seit Januar. Die Aktie von Arcandor - der Konzern hat 2009 Insolvenz ...

