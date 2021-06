Sandra Navidi: "50% Job-Wegfall - sich innovativ als Marke zukunftssicher aufstellen"

Digitalisierung, Globalisierung - unsere Welt befindet sich in einem fundamentalen Umbruch. In den nächsten Jahren werden bis zu 50 Prozent der Jobs durch Automatisierung wegfallen. Welche Fähigkeiten sind noch relevant und welche Jobs zukunftssicher?

Das hat Sandra Navidi in ihrem neuen Buch "Das Future-Proof-Mindset" beleuchtet. "Corona beschleunigt diese technologischen Trends. Als erstes werden Berufe wegfallen, die sich am leichtesten quantifizieren und in Algorithmen übersetzen lassen. Aber auch bei hochqualifizierten Berufen wie die von Ärzten, Anwälten, Steuerberatern oder Finanzdienstleistern. Die Jobs werden nicht alle wegfallen, aber Maschinen werden einen größeren Teilbereich übernehmen", sagt Sandra Navidi.

Den vollständigen Artikel lesen ...